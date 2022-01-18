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疫情加晶片短缺夾擊 歐洲汽車銷售創新低

2022/1/18 20:55
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）今天公布的產業數據顯示，在汽車業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及晶片短缺的拖累下，歐盟去年汽車銷售創新低。

根據歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers Association,ACEA）數據顯示，歐盟2021年新轎車登記量下滑2.4%，來到970萬輛，這是自1990年開始統計以來的最差表現。

2020年因為疫情限制，汽車銷量歷史性下滑近24%，歐盟新車登記量比2019年疫情前的銷售量減少330萬輛。

歐洲汽車製造商協會說：「去年汽車銷售下滑是半導體缺貨的結果，對全年汽車生產造成負面影響，尤其是在2021年下半年。」

汽車製造商最初淡化晶片缺貨帶來的衝擊，但缺晶片最後卻導致製造商減少生產，甚至工廠停工。

歐盟汽車銷量去年第二季確實強勁反彈，但下半年大部分時間都下滑約20%。

短期內晶片供應前景仍不樂觀。全球商業顧問公司AlixPartners的馬利安（Alexandre Marian）告訴法新社：「2022年初的晶片供應仍困難。」

他說：「（缺晶片）情況應該在年中有所改善，但這並不意味著不會出現其他問題，例如原物料、供應鏈和缺工。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110118

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