北海道新增確診破千例創新高 札幌雪祭宣布停辦

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本北海道今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診超過1000例，創新高紀錄，其中有約650例在札幌市，檢驗追不上疫情擴散；札幌雪祭今天宣布，因疫情停辦實體活動。

日本地方媒體北海道放送電視台（HBC）報導，北海道原本單日新增確診病例的最高紀錄，是去年5月21日的727例，札幌市則是去年5月13日的499例。

今天是北海道首度單日新增破千例，為因應急速擴散的疫情，北海道已在研議提請中央政府實施防止蔓延等重點措施。

札幌市幹部說，札幌市一天最多可檢驗3000件，現在檢驗體系已追不上疫情擴散速度，實際確診者比公布的更多。

報導指出，雖然疫情擴散的中心是在札幌市，但會個別宣布確診病例數的旭川市、函館市、小樽市，以及北海道宣布的14個地區等，全部的確診病例數都在持續增加，北海道全境的疫情都在迅速擴散，是過去所沒有過的狀況。

在此情形下，原定2月5日開幕的札幌雪祭，主辦單位今天宣布因疫情停辦實體活動，取消在大通公園製作雪雕，連續2年改採無觀眾的線上方式舉辦。

札幌雪祭原本今年規畫縮小舉行實體活動，僅在大通公園製作10座中小型的雪雕，讓遊客步行參觀；但現在北海道連日確診病例數居高不下，不得不因疫情做出停辦實體活動的決定。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110119