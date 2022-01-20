紐時：美嚇阻俄侵烏 扶植反抗軍打焦土戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）烏克蘭危機仍緊繃，拜登政府高層警告俄國若揮師入侵，美國就全力在當地扶植反抗軍，讓俄國重溫阿富汗惡夢。有美媒揭中情局2015年起已密訓烏克蘭的新納粹分子。

美國總統拜登今天在就職週年記者會表示，如果俄軍真的冒進，「對俄羅斯來說將會是一場災難」。

「紐約時報」指出，拜登政府官員已開始向俄國釋出信號，縱然俄軍有能力快速拿下烏克蘭，俄國總統蒲亭會發現就軍事損失而言，入侵代價恐高到得不償失。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）與參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日在通話時都向各自的俄國對口警告，俄軍快速拿下烏克蘭後，等在後頭的極可能是血腥的泥潭，一如當年蘇聯入侵阿富汗之後遇到困局。

在與盟國討論時拜登政府高層也表明，中央情報局（CIA）與五角大廈將分採私下與公開方式，全力協助烏克蘭反抗軍。

有美方官員上週受訪時透露，奧援烏國反抗軍的計畫包含在波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞等北約東側成員境內提供訓練，方便反抗軍進出烏國。除後勤與武器支援外，美國與北約盟國也會在俄軍進攻期間提供醫療與庇護所。

今日俄羅斯（RT）指出，美國喬治華盛頓大學歐洲、俄羅斯暨歐亞研究所「非自由主義研究計畫」（Illiberalism Studies Program）一份詳盡研究發現，「百夫長」（Centuria）、「亞速營」（Azov Battalion）等烏克蘭極右翼組織除接受大量西方國家訓練，也已系統性滲透進烏克蘭政府軍。

烏克蘭的極右翼組織充分利用當下西方國家反俄的氛圍，大肆在烏國政壇與軍隊裡發展，與此同時，美國的右翼極端分子也對烏克蘭展現空前興趣。「今日俄羅斯」直言，這種武裝極右翼打游擊戰的短視策略會帶來長久性的災難，最終甚至反噬美國社會自身。

美國左翼新聞雜誌「雅各賓」（Jacobin）指出，中情局已自2015年起秘密在烏克蘭訓練反俄團體，據掌握到的消息顯示，美國訓練的團體包含感召全球極右翼恐怖分子的新納粹黨（neo-Nazis）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國政府在海外扶植極端團體對抗敵國、後遭自己所扶植者反噬的例子班班可考。1960年代中情局在古巴與反卡斯楚極端分子合作，後來這些人跑到美國把邁阿密變成恐怖暴力熱點。

1980年代，中情局扶植伊斯蘭極端分子在阿富汗對抗蘇聯，這些極端分子後來策畫911恐攻；2010年起，美國又支持一些所謂反抗軍對抗敘利亞政府，到最後這些反抗軍槍口調轉對付平民與美國所挺的庫德族。「雅各賓」稱永遠學不乖的華府如今似又要再打開烏克蘭新納粹黨這一潘朵拉的盒子。（譯者：陳亦偉）1110120