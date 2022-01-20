FBI：詐騙犯藉不實QR碼竊取美國民眾財務資訊

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）疫情期間，餐廳和商號日益要求民眾在入內或付賬時掃瞄QR碼，美國聯邦調查局（FBI）本週警告，網路罪犯企圖從QR碼下手，竊取美國民眾財務資訊。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國聯邦調查局發布警示指出，詐騙犯會使用不實的QR碼將掃描者導向惡意網站，以竊取他們的數據或劫持付款。

聯調局發出這項警示前，德州奧斯汀（Austin）交通當局本月稍早在當地20多個停車場發現有詐騙性QR碼貼紙。

奧斯汀警察局在宣布展開調查時表示：「試圖使用這些QR碼支付停車費的人，可能已被導向詐騙網站，並向詐騙方付款。」

CNN報導，QR碼本身無害，但罪犯易於偽造假碼來誘騙消費者，則值得擔心。

聯調局希望民眾仔細檢查QR碼導向的網站，並建議大家從手機應用程式（App）商店下載軟體，而不要透過QR碼下載。

這是詐騙犯利用疫情期間大眾習慣和生活方式改變的最新一例，在疫情爆發初期的2020年3月，義大利和西班牙受創嚴重，駭客就曾意圖使用自稱提供疫情最新資訊的手機應用程式來詐騙民眾。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110120