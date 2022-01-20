更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

FBI：詐騙犯藉不實QR碼竊取美國民眾財務資訊

2022/1/20 18:11（1/20 21:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦調查局本週警告，網路罪犯企圖從QR碼下手，竊取美國民眾財務資訊。（圖取自Pexels圖庫）
美國聯邦調查局本週警告，網路罪犯企圖從QR碼下手，竊取美國民眾財務資訊。（圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）疫情期間，餐廳和商號日益要求民眾在入內或付賬時掃瞄QR碼，美國聯邦調查局（FBI）本週警告，網路罪犯企圖從QR碼下手，竊取美國民眾財務資訊。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國聯邦調查局發布警示指出，詐騙犯會使用不實的QR碼將掃描者導向惡意網站，以竊取他們的數據或劫持付款。

聯調局發出這項警示前，德州奧斯汀（Austin）交通當局本月稍早在當地20多個停車場發現有詐騙性QR碼貼紙。

奧斯汀警察局在宣布展開調查時表示：「試圖使用這些QR碼支付停車費的人，可能已被導向詐騙網站，並向詐騙方付款。」

CNN報導，QR碼本身無害，但罪犯易於偽造假碼來誘騙消費者，則值得擔心。

聯調局希望民眾仔細檢查QR碼導向的網站，並建議大家從手機應用程式（App）商店下載軟體，而不要透過QR碼下載。

這是詐騙犯利用疫情期間大眾習慣和生活方式改變的最新一例，在疫情爆發初期的2020年3月，義大利和西班牙受創嚴重，駭客就曾意圖使用自稱提供疫情最新資訊的手機應用程式來詐騙民眾。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110120

延伸閱讀
習慣用Chrome記住密碼 遠端工作恐成駭客破口電子商務詐欺多 前5月國人遭盜刷逾6億駭客入侵FBI外部電郵系統 寄假郵件警告可能網攻稱幫賣靈骨塔不法獲利上億 刑事局逮13人送辦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族