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稱幫賣靈骨塔不法獲利上億 刑事局逮13人送辦

2022/1/20 19:47（1/20 21:50 更新）
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台中市黃姓男子組成詐騙集團，謊稱若加購塔位與骨灰罈，可協助已投資購買靈骨塔的被害人轉售，不法利益達新台幣1億元，刑事局循線逮捕黃男等13人，並查扣現金、教戰守則、靈骨塔廣告單等贓證物。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月20日
台中市黃姓男子組成詐騙集團，謊稱若加購塔位與骨灰罈，可協助已投資購買靈骨塔的被害人轉售，不法利益達新台幣1億元，刑事局循線逮捕黃男等13人，並查扣現金、教戰守則、靈骨塔廣告單等贓證物。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市黃姓男子組成詐騙集團，謊稱若加購塔位與骨灰罈，可協助已投資購買靈骨塔的被害人轉售，不法利益達新台幣1億元，刑事局循線逮捕黃男等13人，詢問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第三隊今天發布新聞稿表示，刑事局中部打擊犯罪中心長期分析「靈骨塔」詐欺集團犯罪手法，連續掃蕩偵破多處據點後，於近期再鎖定中部地區一處大型詐騙集團。

警方查出，詐騙集團成員先以不詳管道，取得已投資購買靈骨塔的民眾名冊，打電話以話術對被害人佯稱，公司已尋得有財團買主，願意以高價大量收購靈骨塔，如加購靈骨塔位、骨灰罈琉璃寶座等，可協助轉售給財團，便可獲得高額利潤。

多名被害人信以為真接續付款，詐騙集團繼續向被害人佯稱塔位售出，因價差甚大獲利豐碩會被課徵高額稅金，如再繳納款項，公司可協助規劃節稅，要求被害人持續匯款，被害人陸續發現受騙後向警方報案提告。

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全案經刑事局報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，於今年1月11日同步對詐騙集團14個處所進行搜索偵辦，帶回主嫌41歲黃男與幹部等共計13人，並查扣現金565萬餘元、高級進口車4輛、教戰守則、靈骨塔廣告單與教戰筆記本等贓證物。

警方初步清查，有10名被害人受騙，損失金額達1億元，全案詢問後依詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將黃男等13人移送台中地檢署偵辦，警方呼籲被害人應勇於出面製作筆錄求償。（編輯：黃世雅）1110120

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