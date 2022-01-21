更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因
國際

洛杉磯鐵道垃圾狼籍如第三世界 媒體分析3原因

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
非洲豬瘟
新聞專題
非洲豬瘟1/177

泰國豬價狂飆翻倍 嚴查囤積禁豬肉出口3個月

2022/1/21 19:56（1/21 20:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國豬肉價格飆漲，泰國官方祭出多項措施，包括禁止豬肉出口3個月以及清查是否有人不法囤積豬肉，希望抑制豬價。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
泰國豬肉價格飆漲，泰國官方祭出多項措施，包括禁止豬肉出口3個月以及清查是否有人不法囤積豬肉，希望抑制豬價。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國豬肉價格飆漲，泰國官方祭出多項措施，包括禁止豬肉出口3個月以及清查是否有人不法囤積豬肉，希望抑制豬價。總理帕拉育下令要求相關單位定期回報豬肉產量和消費量。

泰國豬肉價格從去年中開始飆漲，今年1月初生鮮市場豬肉價格每公斤來到210至250泰銖（約新台幣176元至210元）之間，漲了1倍以上。

影響豬肉價格原因眾多，包括疫情讓民眾消費下降，許多小型養豬戶被迫歇業，豬肉生產量因此減少，加上飼料價格高漲；在野黨則批評政府隱瞞泰國早有非洲豬瘟的事實。

泰國畜牧發展廳在1月11日公告，該廳在鄰近曼谷的佛統府屠宰場內檢驗出非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，該廳將通報世界動物衛生組織相關疫情。這是泰國官方承認的首例非洲豬瘟案例。

為了抑制豬價飆漲，商業部在1月6日宣佈禁止豬肉出口3個月，預計可為泰國國內市場增加100萬頭生豬，3個月後將視情況決定禁令是否延長。

副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）表示，去年泰國約有1900萬頭生豬進入市場，其中國內消費1800萬頭，預計今年生豬將減少至1300萬頭左右。

畜牧發展廳的官員近日頻查是否有人囤積豬肉。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，畜牧發展廳昨天在南部宋卡府（Songkhla）一處倉庫發現200噸的冷凍豬肉，研判應該從去年11月就囤積至今，但官方尚無法確認這批冷凍豬肉的來源。

朱林表示，政府將會每週視察養豬場和冷凍倉庫，如果有人沒有如實申報豬隻和豬肉存量，最高將判刑1年和罰款2萬泰銖；如果有人被查到囤積豬肉，最高將判刑7年和罰款14萬泰銖。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天表示，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）正密切關注豬價情況，要求相關單位定期回報豬肉產量和消費量，豬農和出口商也必須標明買價和賣價，以供官方查詢。（編輯：周永捷）1110121

延伸閱讀
非洲豬瘟 陳吉仲：重點查中港澳泰越郵包泰國證實有非洲豬瘟 即起攜其豬產品入境罰20萬
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀