逼客機迫降逮異議記者 美起訴4白俄官員

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國司法部今天表示，白俄羅斯去年5月為逮捕機上一名異議記者，迫使一架瑞恩航空班機更改降落地點，因此依劫機罪起訴4名白俄官員。

白俄羅斯去年5月23日派戰鬥機升空，迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降白俄首都明斯克，並隨即逮捕機上的白俄異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和他的俄羅斯女友，當時在全球引發軒然大波。

美國司法部今天宣布起訴的消息，讓整起事件再度受到關注。

瑞恩航空編號4978的班機，當時從希臘的雅典起飛，預定飛往立陶宛的維爾紐斯（Vilnius），重砲抨擊白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的普羅塔塞維奇，當時已流亡維爾紐斯。

在白俄羅斯空中管制員發布代表有可信威脅、需飛機立即降落的「紅色警報」後，瑞恩航空4978班機的駕駛將飛機轉降到明斯克。

當時機上的乘客都被下令坐上機場巴士，然後被帶到航站，而普羅塔塞維奇和他的女友薩佩加（Sofia Sapega）就是在那裡被帶走。

美國司法部這次分別起訴白俄羅斯國家航空管理局的正、副局長丘洛（Leonid Mikalaevich Churo）和卡祖奇茨（Oleg Kazyuchits），以及兩名白俄國家安全局官員。

紐約時報引述美國司法部起訴書指稱，當時稱機上有炸彈威脅是假，是由白俄官員所精心策劃。

前述4人目前都仍逍遙法外，他們被控共謀劫機的罪名，最高可處無期徒刑，最低也將面臨20年的刑期。（譯者：李晉緯）1110121