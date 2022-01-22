日本宮崎縣東部外海6.6地震 最大震度5強

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本氣象廳表示，今天凌晨1時8分（台灣時間0時8分）左右，日本宮崎縣東部外海的日向灘觀測規模6.6地震，大分縣、宮崎縣觀測到最大震度5強，這起地震沒引起海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳的觀測顯示，這起地震的震央在宮崎縣東部外海的日向灘，地震深度45公里，地震規模6.6。

觀測到震度5強的地區是大分縣的大分市、佐伯市、竹田市；宮崎縣的延岡市及高千穗町。

觀測到震度5弱的地區是高知縣宿毛市；熊本縣的阿蘇市、產山村及高森町；大分縣的臼杵市及由布市；宮崎縣的都農町、椎葉村及美鄉町。

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觀測到震度4至震度1的地方除了西日本之外，還有東海、北陸、伊豆群島等廣範地區。

日本氣象廳地震海嘯監視課長束田進也凌晨3時10分（台灣時間2時10分）召開記者會表示，搖晃較強的地區發生落石、坍方等的危險性高，呼籲民眾注意今後的地震活動及下雨等情況，今後約一週可能發生最大震度約5強的地震，尤其是今後2、3天，發生規模大的地震情形變多。（編輯：徐睿承）1110122

日本宮崎縣外海22日凌晨發生地震後，大分市有水管破裂，水淹沒街道。（共同社）