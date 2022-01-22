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美暫停中國4家航空公司44航班 中方促停止干擾

2022/1/22 14:54
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（中央社台北22日電）美國運輸部21日宣布，將暫停中國4家航空公司營運的44個赴美航班。中國駐美國大使館回應指出，美方此舉非常不合理，敦促美方停止干擾和限制中國航空公司正常客運航班。

綜合環球網等陸媒報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇21日作了上述表示。他說，國際客運航班進入中國的政策，「以公平、公開、透明的方式同等適用於中外航空公司」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株肆虐全球，由於抵達中國的旅客被驗出核酸陽性，中國取消愈來愈多從美國飛往中國的美國航空公司航班。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，由於中國航空法規的限制，19日起美國飛往中國的所有航班都取消或暫停，時間將持續至少兩週。受影響的包括美國航空、達美航空與聯合航空航班。

作為反制，美國運輸部21日下令，暫停包括中國國際航空、東方航空、南方航空與廈門航空等4家航空公司自本月30日至3月29日為止共44班飛往美國的航班。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110122

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