美網紅公路命案 FBI：男友自戕前自白犯案

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）美國網紅裴蒂托（Gabby Petito）去年在公路旅行途中遇害，男友之後舉槍自盡。FBI今天表示，他死前寫下自白書坦承殺害女友。

去年7月間，裴蒂托辭去工作和23歲男友勞德里（Brian Laundrie）開著露營車展開橫跨美國的公路旅行，同時在Instagram貼文記錄行程點滴。但9月1日，勞德里卻自行駕著裴蒂托的露營車返回佛州北港（North Port）家中，裴蒂托杳無音訊。

10月20日，他被發現陳屍北佛羅里達州一處自然保護區，朝自己頭部開了一槍。在他身邊有一些物品，包括一台筆記型電腦。

法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）聲明：「檢視筆記型電腦後發現勞德里書寫的自白書，宣稱他要為裴蒂托小姐的死亡負責。」

FBI表示，在裴蒂托死亡一案中，沒有發現其他人涉案。

去年9月，警方將勞德里列為裴蒂托命案「關係人」後，勞德里即宣告失蹤。

裴蒂托的家人與FBI談話後表示，他們堅信勞德里殺害了他們的女兒。

他們透過律師發表聲明指出：「FBI蒐集到大量且準確的事實與訊息，毫無疑問勞德里殺害了蓋比（裴蒂托）。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110122