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伊斯蘭國與庫德族敘利亞激戰3天 逾90死

2022/1/23 16:25（1/23 17:39 更新）
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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社敘利亞哈塞克省22日綜合外電報導）伊斯蘭國（Islamic State，IS）日前攻擊1座關押聖戰士的監獄，並與敘利亞庫德族部隊發生激烈交火。觀察組織表示，雙方衝突今天進入第3天，已造成近90人死亡。

伊斯蘭國針對敘國東北部城市哈塞克（Hasakeh）格韋蘭（Ghwayran）監獄的攻擊行動，是其「哈里發國」（caliphate）近3年前在敘國境內遭擊潰以來，規模最大的攻擊行動。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「至少28名庫德族安全部隊成員、5名平民和56名伊斯蘭國成員在衝突中喪命。」

伊斯蘭國20日晚間攻擊這座關有至少3500名疑似IS成員的監獄，當中不乏IS高階成員。人權瞭望台組織表示，IS劫走武器與多名IS同夥，此後數百名囚犯遭逮回，但據信仍有數十人在逃。

人權瞭望台組織表示，在美國為首聯軍的空襲支援下，庫德族安全部隊團團包圍這座監獄，並控制IS據以發動此次攻擊的鄰近區域。

成員多為庫德族的敘利亞民主力量（SDF）也表示，格韋蘭北部地區爆發「激烈衝突」，他們在當地發動突襲，擊斃20多名IS戰士。

美國譴責伊斯蘭國的攻擊行動，並稱讚敘利亞民主力量反應得當。美方還說，IS戰士1年多來都在試圖讓遭囚的同夥重獲自由。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1110123

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