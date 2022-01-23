澳網場外人士呼籲關注彭帥 遭警察驅逐離開[影]

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（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲公民莫熾韜（Max Mok）和一名匿名人士，昨天於澳洲網球公開賽場地周圍展示呼籲關注彭帥的衣服和布條，2人隨後遭保全人員攔截並被警察驅逐離開，引起當地輿論爭議。

巴夫魯民主聯盟黨（Drew Pavlou Democratic Alliance）創辦人巴夫魯（Drew Pavlou）昨天透過推特發布兩段影片。影片內容顯示，當時有人身穿印有「尋人」（WANTED）和「彭帥在那裡？」（WHERE IS PENG SHUAI？）字樣的衣服。

影片內容還顯示，莫熾韜原本帶著布條，但被保全人員拿走，隨後至少有兩名維多利亞州警察到場。當時巴夫魯透過莫熾韜拿著的手機向警員解釋，指莫熾韜等人並非從事政治活動，而是呼籲各界關注一名著名網球運動員的人身安全。

對此，一名警員解釋，指警方無意阻止任何民眾關注任何事，他們只是執行澳洲網球公開賽主辦單位的相關規定。

巴夫魯向中央社表示，他不滿澳洲網球公開賽主辦單位和警方打壓言論自由。他解釋，莫熾韜等人所要表達的，無非是呼應大坂直美和小威廉絲（Serena Williams）等國際網球名將的言論而已。

巴夫魯強調，澳洲網球公開賽不應該為了顧慮來自中資企業贊助的利益，而打壓關注彭帥人身安全的聲音。

巴夫魯指出，澳洲網球公開賽應該停止騷擾關注人權和呼籲關注彭帥下落的人士，並且立即公開要求中國政府釋放彭帥。

澳洲天空新聞（Sky News）今天播出政論節目「局外人」（Outsiders）提到上述事件。主持人迪恩（Rowan Dean）批評維多利亞州警方成為政治打壓的工具；另一名主持人莫羅（James Morrow）指責澳洲網球公開賽配合中國進行「惡意的勾當」（sinister stuff）；還有另一位主持人潘納希（Rita Panahi）提醒，世界女子職業網球協會（WTA）正是因為彭帥的處境仍未明朗，因此撤銷該會所有在中國和香港的賽事。

另外，莫熾韜即將代表巴夫魯民主聯盟黨參與今年澳洲聯邦國會選舉；莫熾韜將出戰維多利亞州（Victoria）齊澤姆（Chisholm）選區，屆時將與現任自由黨（Liberal）眾議院議員廖嬋娥（Gladys Liu）對決。

彭帥是中國知名的體育明星之一，根據去年11月2日被刪除的社群網站貼文截圖，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗在家強迫她發生性關係，之後彭帥一度音訊全無。（編輯：陳惠珍）1110123