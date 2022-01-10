關注彭帥及女性人權問題 澳洲防長籲名人發聲

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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，隨著反性騷擾與反性侵的MeToo時代已到來，澳洲的名人應該公開聲援中國女網名將彭帥。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）今天頭版報導，杜登呼籲，澳洲的演藝和體育明星應該發聲，以便喚起各界關注中國女性的處境。他說彭帥身陷困境，但北京當局卻未受到應有的檢視。

杜登說，反性騷擾與反性侵的MeToo時代已經到來；但對於彭帥事件，很多名人卻始終噤聲。

報導提到，曾奪得溫布頓雙打冠軍以及一度世界排名第14的彭帥，自從去年聲稱遭前中國副總理張高麗性侵後，她的處境至今一直受到國際社會關注。

隨著澳洲網球公開賽將於1月17日開打，杜登認為國際體壇應該替彭帥發聲。

杜登提醒，彭帥宣稱遭性侵後，她的社交媒體帳號隨即遭刪除，而且她本人亦形同被軟禁；隨著MeToo時代已到來，國際社會不應該容忍這種事情發生。

報導提到，#MeToo在中國已成為網路禁用詞。

杜登警告，如果大家對彭帥事件不聞不問，針對女性的侵犯行為是不會改變的。

杜登批評，指#MeToo運動雖然在西方社會發展得如火如荼，但針對中國人權受侵犯問題，卻有很多好萊塢和體育界明星選擇噤聲。

杜登強調，當有人被性侵後，不應該任由事件不了了之；更何況，中國還有成千上萬的維吾爾族人和其他民眾人權受到威脅及侵犯。他相信，如果希望中國持續強大同時能遵守法治，大家應該要發出聲音。

人權觀察（Human Rights Watch）中國部研究員王亞秋表示，眾多女權運動人士和性侵受害人遭中國政府噤聲、騷擾、監控，甚被羈押；女權運動在中國遭受嚴重打壓，需要國際社會的關注和支持。她呼籲西方的女性主義者應該關注中國女權問題。

王亞秋解釋，受到中國政府的言論審查和網路監控所影響，西方的女性主義者難以了解中國的女權問題；另外，由於中國政府掌握外國電影能否進入中國市場權力，造成好萊塢名星對中國人權問題「集體噤聲」。

王亞秋舉例提到，李察吉爾（Richard Gere）持續就西藏問題發聲，多次公開批評中國政府；中國就封殺遂針對他演出的作品展開。

任職於國際特赦組織澳洲分部（Amnesty International Australia）的人權律師許愛茜（Veronica Koman）表示，歡迎杜登呼籲關注中國的女權問題；但她也提醒，杜登也要改善澳洲女性的人身安全問題，尤其是澳洲國會和軍中女性的安全問題。

據澳洲廣播公司（ABC）去年11月30日報導，澳洲性別歧視專員（Sex Discrimination Commissioner）詹金斯 （Kate Jenkins）發表評估報告顯示，在澳洲國會工作的職員中，每3人就有1人曾遭性騷擾。另外，澳洲特殊廣播服務公司（SBS）去年10月22日報導，2020至21年度澳洲軍方有187宗性侵投訴案件，是8年來的最高紀錄。（編輯：郭中翰）1110110