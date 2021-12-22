彭帥受訪否認遭性侵 外媒非記者採訪被質疑外宣

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（中央社台北22日電）新加坡聯合早報19日發布中國女網名將彭帥受訪影片，為性侵風暴再做「澄清」。但聯合早報的這名採訪者顧功壘並非記者，而是集團下負責商業業務的總經理，因此有網友質疑這是外宣。

在這則影片中，不露面的女採訪者在上海舉行的國際越野滑雪賽上「遇到」彭帥。這是彭帥首次面對攝影鏡頭公開談論有關中國前副總理張高麗跟她之間的事，儘管沒有提到張高麗的名字。她強調：「我從未說過或寫過任何人性侵我」，並表示關於她的微博發文，「大家有很多的誤解」。她還說自己並沒有受到監視。

採訪影片結束的字幕只有顯示攝影和剪輯人員，而攝影是顧功壘。

影片來源：zaobaosg

在顧功壘的微博上，其身分是「新加坡報業控股助理副總裁、新晨業管理諮詢（上海）總經理」。她的最新一則微博提到上週到廈門採訪，但是網友都是在彭帥新聞發布後前往留言，內容包括：「外宣你好」「你算記者嗎？」「大新聞怎麼沒有發一發啊」「（聯合）早報現在扮演的角色是？」等等。

根據顧功壘的領英（Linkedin），她於2010年10月加入聯合早報，2011年7月到2017年5月是該報重慶記者站主任、駐上海特派員，2017年6月至2017年11月是該報大中華區總監，負責「媒體解決方案」。由2017年11月至今，她出任新加坡報業控股助理副總裁兼新晨業管理諮詢總經理，工作地點在上海。

有媒體報導，「新加坡報業控股」就是聯合早報的持有人，而新晨業管理諮詢公司是聯合早報的廣告營銷方。

彭帥11月2日晚間在微博發文，指自己和張高麗有多年不倫關係，而這段關係一開始並不是出於自願而是張高麗的勉強，如今她指控對方「玩完想不要就不要了」。

目前為止，所有中國發出帶官方色彩的彭帥闢謠信息，都不是從正式媒體發布，而是官媒記者在推特以個人名義發出來的。此外便是國際奧委會發布其主席巴赫（Thomas Bach）與彭帥視訊通話的相關訊息，以及這次由聯合早報發出的訊息。（編輯：張淑伶）1101222