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彭帥在哪裡
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彭帥在哪裡2/80

彭帥改口稱未遭性侵 WTA：未減緩對她安危的擔憂

2021/12/20 12:46（12/20 13:10 更新）
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WTA表示，中國女子網球名將彭帥19日露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。（中央社檔案照片）
WTA表示，中國女子網球名將彭帥19日露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）世界女子職業網球協會（WTA）表示，中國女子網球名將彭帥今天露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。

彭帥今天表示，從未指控任何人性侵她。她還說，她上個月初在社群媒體的發文被誤解了。

WTA在聲明中說：「我們仍堅定地呼籲針對她的性侵指控進行全面、公平、透明且不受審查的調查，這是最初引起我們關注的問題。」

英國「衛報」報導，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗昔日曾性侵她後，她的安危旋即受到國際網壇和人權團體高度關注，不過她發表控訴文後，隨即消失在公眾面前將近3週。

彭帥今天藉著新加坡媒體「聯合早報」發布的一段影音表示：「首先，我得強調一點，非常重要，我從未說過或寫過任何人性侵我，我必須明確強調這點。」

現年35歲的彭帥在這段影音中指出，有關於她的微博發文，「大家有很多的誤解」。不過，她沒有詳細說明。

彭帥還說自己一直住在北京家裡，完全沒有人監視；不過，她始終沒有提到張高麗這個人。

WTA延續先前的呼籲，籲請調查彭帥對張高麗的性侵指控。WTA本月稍早表示，因擔憂彭帥和其他球員的安全，將暫停在中國及香港的所有賽事。

WTA在聲明中說：「再次見到彭帥露面，真是太好了；我們當然希望她一切安好。」

WTA說：「正如我們一再所言，WTA擔憂其安危以及是否可以在沒有審查或脅迫情況下進行溝通，這些憂慮並未隨著她的露面而緩解或解決。」

法新社報導，彭帥曾致函WTA，說她「一切安好」，不過WTA主席賽門（Steve Simon）說，他「很難相信」這封電郵為彭帥本人所寫，質疑彭帥是否真能不受限制地公開發言，讓他對彭帥的安危更感憂心。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1101220

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