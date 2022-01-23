烏俄緊張英稱極不可能派兵 傳美將撤使館人員家眷

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國副首相拉布今天說，俄羅斯若嘗試侵略烏克蘭和扶植傀儡政權，會有非常嚴重的後果，但英國極不可能派兵。與此同時美國則傳出消息稱，駐烏國使館人員家眷24日將被下令撤離。

成千上萬俄羅斯部隊正集結在烏克蘭邊界附近，各界愈來愈擔心歐洲可能會爆發重大衝突。

拉布（Dominic Raab）今天告訴天空新聞網（Sky News）主持人菲力普斯（Trevor Phillips），英國支持烏克蘭自我防衛；如果俄國侵略烏國，英國與其他國家將對莫斯科實施經濟和金融制裁；但英國「極不可能」派兵。

另外，英國22日稱其掌握的情報表明，莫斯科「正尋求在基輔安插一名親俄領導人」。對此拉布告訴天空新聞網：「如果俄國採取行動試圖侵略，以及扶植傀儡政權，將會有非常嚴重的後果。」

英方22日還說，已發現證據表明，幾位前烏克蘭政客與俄羅斯情報部門維持聯繫，前烏國國會議員穆拉耶夫（Yevgen Murayev）則被視為潛在領導人。俄國今天回應英國這一說法，稱之為「假資訊」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在寫給路透社的訊息中坦承，烏克蘭人民質疑穆拉耶夫這個人選似乎太荒謬，克宮應該不會挑他領導烏國。

但波多利雅科說，俄國就曾在克里米亞半島與分離主義者掌控的烏克蘭頓巴斯地區（Donbass），扶植一些小人物坐上領導職位，因此「應盡可能嚴肅看待這項情資」。

波多利雅科表示：「我國將維持現行政策，瓦解任何可能致力破壞烏克蘭穩定，或是協助入侵者的寡頭與政治結構。」

至於穆拉耶夫也發聲表態，稱烏克蘭需要新的領導階層。

法新社報導，穆拉耶夫在臉書（Facebook）寫道：「烏克蘭人民需要法治、和平、健全且實際的經濟與社會政策，以及新的政治領導人。」

穆拉耶夫因其所屬政黨未能於2019年大選取得5%選票，而失去國會席位。他被認為是烏克蘭電視台Nash的擁有者，而烏國監管機構自去年以來一直試圖關閉Nash，指控這一電視台播送親俄的政治宣傳內容。

現在烏俄邊界戰雲密布，「紐約郵報」（NY Post）報導，根據相關消息，美國國務院快則24日下令駐烏克蘭大使館人員的家眷撤離。

聯邦政府官員22日還告訴福斯新聞（Fox News），當局下週也將呼籲烏克蘭境內其他美國人，應趁著還有商業航班的時候，搭機逃離這個受威脅的國家。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110123