菲律賓：境內尚未驗出Omicron亞變種病毒BA.2

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菲律賓衛生部24日指出，目前看來菲國COVID-19疫情中心大馬尼拉地區這波疫情已過高峰。圖為1月7日疫情高峰期間，馬尼拉都會區等待RT-PCR檢驗民眾大排長龍。（民眾提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年1月24日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）菲律賓衛生部官員今天說，境內至今尚未驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株的亞變種病毒BA.2。

菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）今天接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說：「截至目前，我們還沒有在國內檢測到任何BA.2亞變種病毒。」

據報導，丹麥、瑞典、英國、印度等國都已出現BA.2病毒，但BA.2並不容易驗出。

維赫利說，菲律賓基因體中心有能力檢測出「每個樣本中存在的所有可能譜系（病毒）」。但他們尚未從世界衛生組織獲得資訊，是否將BA.2歸類為需留意變異株（VOI）或高關注變異株（VOC）。

菲律賓今天通報新增2萬4938例COVID-19確診、47人不治，累計確診病例達344萬2056例、5萬3519人病逝，陽性率從1月中旬的47.9%下滑到40.6%。

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天在國營電視台說，目前看來，菲律賓COVID-19疫情中心大馬尼拉地區這波疫情已過高峰。

他表示：「馬尼拉都會區病例數持續下降，且這個地區占總確診數的百分比也在減少。」

杜克說，大馬尼拉地區2月抗疫分級有機會從現行的3級，下調到2級警戒。

菲律賓抗疫分級共分為5級。2級警戒意謂疫情風險較低，防疫隔離措施放寬且允許多數行業恢復營運。

不過，菲國獨立研究團隊OCTA成員大衛（Guido David）今天說，雖然馬尼拉都會區和周邊省分疫情緩和，Omicron變異株在菲律賓其他地區的傳播「才剛開始」。

他表示：「我們希望3月到4月左右，全國的Omicron疫情將結束，這意謂我們可能看到每天（確診數）少於1000例。」（編輯：陳惠珍）1110124