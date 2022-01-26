Omicron疫情延燒 德俄捷波匈新增確診創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林26日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情延燒，德國、俄羅斯、捷克、波蘭和匈牙利今天新增確診病例都創新高。

德國新增16萬4000人染疫，在此同時，國會聯邦眾議院準備就是否強制或積極鼓勵民眾接種疫苗進行討論。

德國約75%人口已接種至少一劑疫苗，覆蓋率低於法國（80%）、義大利（83%）和西班牙（86%）等西歐國家，推廣疫苗接種行動面臨困難。

德國國會目前討論中的提案包括，強制所有成年居民接種疫苗、強制對象僅限50歲以上民眾，或只要求所有尚未接種者接受輔導。

俄羅斯防疫小組表示，過去24小時內，新增7萬4692人染疫，再添657人病歿。俄國確診數連續第6天創新高。

捷克衛生部今天公布的數據顯示，單日確診病例為3萬9614例，刷新疫情爆發以來紀錄。

波蘭新增5萬3420人染疫，目前在這個3800萬人口的國家，累計已有10萬4373人病逝。

波蘭衛生部副部長卡拉斯卡（Waldemar Kraska）表示，傳染力高的Omicron病例目前占確診總數約4成。

匈牙利新增2萬174人染疫，但就醫病患人數維持在相對低點。擁有1000萬人口的匈牙利有4萬1087人死於COVID-19，住院治療人數有3145人，其中164人使用呼吸器。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110126