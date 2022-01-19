聯合國：全球旅遊2024年才會回復到疫情前水準

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（中央社馬德里18日綜合外電報導）世界觀光組織（World Tourism Organization）今天表示，全球觀光業最快要到2024年才會重回疫情前的水準。

根據設在馬德里聯合國組織的「世界觀光調查報告」（The UNWTO World Tourism Barometer），全球觀光業去年成長4%，但高度感染力的Omicron變異株會在2022年初「破壞復甦」。

2020年旅遊業營收較前1年減少72%。

世界觀光組織在新聞稿中指出：「由於行動限制、疫苗施打、旅客信心程度不一，復甦速度仍緩慢且不均。」

在歐洲與美洲，去年到訪的外國遊客分別年增19%與17%。

但在中東，2021年到訪人數掉了24%，亞太地區到訪人數則比2020年減少65%，相較疫情前更大減了94%。

世界觀光組織預估，今年到海外旅遊人數會比2021年增加30至78%，但仍遠低於2019年水準。世界觀光組織還說，多數專家認為，至少在2024年前，不預期觀光業會重回疫情前的水準。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110119