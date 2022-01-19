更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 國際

聯合國：全球旅遊2024年才會回復到疫情前水準

2022/1/19 11:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里18日綜合外電報導）世界觀光組織（World Tourism Organization）今天表示，全球觀光業最快要到2024年才會重回疫情前的水準。

根據設在馬德里聯合國組織的「世界觀光調查報告」（The UNWTO World Tourism Barometer），全球觀光業去年成長4%，但高度感染力的Omicron變異株會在2022年初「破壞復甦」。

2020年旅遊業營收較前1年減少72%。

世界觀光組織在新聞稿中指出：「由於行動限制、疫苗施打、旅客信心程度不一，復甦速度仍緩慢且不均。」

在歐洲與美洲，去年到訪的外國遊客分別年增19%與17%。

但在中東，2021年到訪人數掉了24%，亞太地區到訪人數則比2020年減少65%，相較疫情前更大減了94%。

世界觀光組織預估，今年到海外旅遊人數會比2021年增加30至78%，但仍遠低於2019年水準。世界觀光組織還說，多數專家認為，至少在2024年前，不預期觀光業會重回疫情前的水準。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110119

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族