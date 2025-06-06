川習通話激勵有限 滬指微漲0.04%

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（中央社記者李雅雯上海6日電）川習通話激勵市場效果有限。陸股6日呈現震盪格局，3大指數漲跌互見，滬指收漲0.04%，深成指收跌0.19%，創業板指收跌0.45%。

陸股6日呈現震盪格局，3大指數漲跌互見，終場滬指收漲0.04%，報3385.36 點；深成指收跌0.19%，報10183.70點；創業板指收跌0.45%，報2039.44點。

滬深兩市成交額達人民幣1.15兆元（約新台幣4.76兆元），較前一個交易日（5日）量縮1384億元。

每日經濟新聞評析，中美元首5日晚通話，這是中美經貿摩擦以來首度由最高領導人直接溝通，重要性毋庸置疑；市場對於隔夜消息的回饋卻是較「反直覺」，或許這也說明，市場連漲3天後，需要一定的調整。

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湘財證券研究報告指出，由於中國是應約通話，所以中國在這次通話中把握住對話主導權，通話主要聚焦經貿領域；不過經貿領域不是中美關係的全部，科技領域仍是中美博弈重要方向。

國海證券研究報告提到，目前投資者情緒偏於審慎，市場缺乏明確主線。預估市場將會維持區間震盪格局，投資者可以持續關注由政策與基本面驅動的消費板塊。（編輯：周慧盈）1140606