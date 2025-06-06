多個國民黨黨部涉罷免不實連署 嘉義地院疑更高層介入

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）台灣嘉義地方法院表示，為何數個中國國民黨地方黨部可不約而同以偽造文書方式罷免連署，衡以常情，是否有更高層角色介入數個地方黨部串連，有極高可能。

台灣嘉義地方檢察署偵辦民主進步黨籍立法委員陳冠廷罷免案疑涉不實連署，檢調搜索國民黨嘉義縣黨部，檢方複訊後，今天向嘉院聲請羈押禁見嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨籍立委王育敏服務處主任何博倫獲准。

嘉院表示，楊富程坦承抄寫不實提議人名冊部分，否認指示其他共同被告抄寫不實部分，考量楊富程是書記長，如果非楊富程指示，其他共同被告何須如此從事偽造文書手段犯罪。

嘉院說，楊富程對涉案情節及其他人涉案情節語帶保留，避重就輕，透過扣案手機對話紀錄，楊富程、何博倫涉嫌犯行期間手機對話紀錄已無可考，確有滅證高度可能。

嘉院表示，楊富程透過作弊、違法方式，偽造提議人名冊，企圖罷免已有民意基礎表態而選出的立委，非罪質不重，足以造成社會民主政治敗壞及政黨政治無止盡對立與鬥爭。

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何博倫部分，嘉院表示，何博倫是國民黨嘉義縣黨部主任委員王育敏的服務處主任，辦公室就設在嘉義縣黨部，楊富程與國民黨中央或王育敏的聯繫，可能都有賴何博倫，而何博倫對涉及情節避重就輕，語帶保留，確有與其他被告互相勾串或滅證之虞，裁定2人羈押並禁止接見通信及授受物件。

檢調昨天分別搜索國民黨嘉義縣黨部等處，查扣文件、電腦及手機等證物，帶回國姓副主委等9人，經嘉檢複訊，除楊富程與何博倫，其餘7人為黨工及親友，檢方認為無羈押必要，李姓男子、賴姓男子分別以新台幣30萬元交保；國姓副主委、莊姓女子與吳姓女子各以10萬元交保；蔡姓男子與蘇姓女子各以3萬元交保，同時限制出境、出海。（編輯：李明宗）1140606