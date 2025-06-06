房仲：北市危老重建逾千案 137件失效2因素是主因

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（中央社記者潘智義台北6日電）信義房屋引述台北市建管處資料顯示，台北市核准危老重建計畫共1006案，突破千件里程碑，顯示台北市的危老方案成功。不過受到近年造價大幅上揚與整合者的資金問題，失效案件也高達137件，整體失效比例近14%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，取得政府危老核准之後，按規定起造人於180日內申請建築執照，並可再申請延展一次，超過期限則予以失效，這波造價大幅上揚；尤其是小基地的開發案本身造價成本就高，先前市場缺工缺料，小基地對於造價上揚更為敏感，若配合原銀行也無法再增加貸款，可能讓興建工程出現停擺的壓力。

曾敬德指出，台北市核准危老重建計畫共1006案，寫下破千危老案件的里程碑，台北市已經看到許多危老案件正在興建當中，甚至開始對外銷售，危老重建與都市更新雙軌在台北市正如火如荼展開，不過同時間也發現失效個案突破百件，累計已經有高達137件的核准危老案件失效。

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統計2020至2021危老失效案件就高達76件，2022年有24件失效，2023年也有25件失效，反映疫情後造價大漲，的確對於危老建案帶來挑戰，整體失效的案件中又有64件基地面積不到一百坪。

曾敬德建議，不管是參與都更或者危老改建，地主或者屋主都要留意資金面的問題，尤其現在整體房市資金狀況較為緊縮，確保實施者過去的興建實績，整體的財務能力，才能夠安心改建順利入住新厝。（編輯：楊凱翔）1140606