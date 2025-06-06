包下好萊塢3攝影棚 蔡依林MV變身女宙斯

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（中央社記者王心妤台北6日電）歌后蔡依林新歌「Pleasure」的MV今天上架，她從3月就赴美國洛杉磯準備，2天拍攝日包下3座攝影棚，打造6個場景，後製團隊花2個月做動畫，化身「女宙斯」打造當代神話。

根據唱片公司提供資料，蔡依林3月就前往美國洛杉磯準備拍攝，並邀曾三度奪MTV音樂錄音帶大獎最佳導演克里斯蒂安‧布雷斯羅爾（Christian Breslauer）及知名編舞家Robbie Blue，打造視覺與動作兼具的作品，並特別包下好萊塢環球影城製片廠攝影棚拍攝。

蔡依林在MV中化身「女宙斯」，全知全能但也在七宗罪中掙扎，一人分飾6角，包含自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人、帶領萬人獻祭的女祭司，在不同場地演出當代神話，也呈現「唯有直視本我，方能走向真正的釋放與愉悅」概念。

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新歌舞蹈融入武打元素，現場拍攝時節奏相當緊湊，幾乎一鏡到位。蔡依林笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間。」

蔡依林更爲此申請在片場駕駛高爾夫球車，化身司機載送工作人員，自豪成為神車手。（編輯：吳素柔）1140606