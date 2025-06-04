NSO日巡壓軸 東京歌劇城音樂廳迴蕩天使之聲

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（中央社記者趙靜瑜東京4日電）NSO國家交響樂團2025日本巡演進入壓軸，今晚在東京歌劇城音樂廳的演出火候恰到好處，廳內迴蕩天使之聲，為日巡畫下完美句點。

NSO這次日本巡演曲目豐富，今晚的音樂會除了前幾場已演出的蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」以及馬勒「第4號交響曲」之外，還加入了布魯赫晚年的作品「E小調雙重協奏曲，給小提琴、中提琴與樂團」。樂團演出專注毫無鬆懈，音樂總監準・馬寇爾（Jun Märkl）與團員合作緊密，展現出樂團的高度水準。

馬寇爾在音樂會後接受媒體訪問時表示，這是他認為日本巡演四場裡面表現最好的一場，「我很開心能把台灣的音樂，台灣的訊息傳遞給更多的樂迷。」

東京歌劇城音樂廳（Tokyo Opera City Concert Hall）於1996年完工，1997年正式對觀眾開放，至今將近30年，是東京重要的表演場地之一；音樂廳內如高塔般的建築設計，也讓音響效果更為出色。

今晚貴賓包括鎌倉市副市長千田勝一郎、NHK交響樂團理事長中野谷公一、指揮家園田隆一郎、歐洲經貿辦事處代表谷力哲（Lutz Güllner）、駐日本橫濱辦事處處長張淑玲以及台灣歌劇導演曾道雄等出席。

指揮家園田隆一郎表示，樂團表現非常好，尤其是小提琴獨奏家黃俊文的表現非常自然又饒富技巧，很為樂團的表現開心。齋藤紀念管弦樂團事務局長磯貝純一表示，他已經聽NSO的音樂會很多次，樂團音色溫暖，每次都給他一種散佈很多愛的感覺。

曾道雄表示，這場在東京舉行的音樂會為台灣帶來了光榮感，「如果把文化預算刪了，就沒有這麼精彩的演出。」

音樂會後包括指揮馬寇爾、小提琴家黃俊文、中提琴家赫譚斯坦與擔任馬勒樂曲演唱的女高音宮地江奈也舉辦簽名會，吸引不少樂迷近距離一睹偶像風采。

值得一提的是，「天使之聲」的意義有二。首先是開場的序曲「來自福爾摩沙的天使」，這首樂曲由台灣作曲家蕭泰然創作，為紀念長年協助他的鋼琴家陳文婉，情感深厚。

第二層意義則與中提琴家的變動有關。原先安排的中提琴家今井信子因身體不適取消演出，樂團緊急動員國際音樂人脈，找到德國中提琴家維特‧赫譚斯坦（Veit Hertenstein）接棒。他目前為舒曼弦樂四重奏中提琴家，琴藝精湛，並任教於德國知名的德特莫爾德音樂院。

NSO執行長郭玟岑接受媒體訪問時表示，這次能順利找到合適的中提琴家，必須感謝許多「音樂天使」的幫助。

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赫譚斯坦表示，能夠為他「音樂上的母親」今井信子代打，「一接到訊息覺得很難過，希望她身體早日康復；接下來就是盡力，指揮對樂曲的了解讓我覺得很安心，沒多久就融入了演出。」

完成日本巡演後，NSO國家交響樂團將於5日返國。（編輯：李亨山）1140604