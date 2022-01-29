擔心俄國攻打家鄉 旅居波蘭烏克蘭人憂心如焚

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（中央社華沙29日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍蓄勢待發，旅居波蘭的150萬名烏克蘭移民社群為此惶惶不可終日，憂心家鄉遭到進犯。

詹克（Hrystyna Zanyk）是其中一人，她搬到鄰國波蘭已有9年。她告訴法新社：「氣氛緊張、焦慮。我們擔心還留在烏克蘭的至親。」

從家鄉傳回的消息一點也無法令人安心：俄羅斯在烏克蘭邊境派駐超過10萬大軍與強大軍備，西方國家憂心俄國會發動進攻。

詹克是波蘭的烏克蘭週刊Our Word總編輯，她說：「我們在這裡很安全，遠離整個局勢，但每個人都揪著心觀看情勢發展。」

波蘭有約5萬名少數民族，另有約30萬名持有居留許可的烏克蘭人，但實際居住在波蘭的烏克蘭人可能更多。

住在華沙的26歲收銀員薩夫欽（Lessia Savchyn）說：「我們寄錢回家，讓他們付房租、電費帳單，買藥和食物。我永遠不會回去烏克蘭…那裡根本無法生活。」

不過，曾參加烏克蘭東部戰役的多夫任科（Dmytro Dovzhenko）說，一旦俄國開戰，他準備返鄉支援。

多夫任科管理一個互助基金會，替在歐盟成員國定居的烏克蘭退伍軍人提供支援。他曾在2014年到2019年參軍，現在和家人定居波蘭西南部的弗羅茨瓦夫（Wroclaw）。

他告訴法新社：「如果烏克蘭需要我們，有7成的人準備返國。如果大戰要開打，我們會重新入伍，會做到必要的事。」

但他也承認，對於俄羅斯和烏克蘭邊境的消息，他「已經無感」。「這場戰爭已經打了8年，什麼都沒變。」

他表示：「現在情勢有好一些，因為我們得到其他國家的幫助。」意指國際幫忙緩和情勢。

波蘭的烏克蘭人聯合會（Association of Ukrainians）成員庫皮茲（Miroslaw Kupicz）說，西方的介入「是一件好事，即使來得有點晚。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110129