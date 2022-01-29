更多編輯台推薦新聞：
金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種
生活

金門潮帶間84種未知海蛞瑜 可望成為全球新種

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

義大利80歲總統不想連任 國會投票拱他上位

2022/1/29 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬29日綜合外電報導）高齡80歲的義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）多次表明不想連任，但義大利各政黨今天懇求他再次續任，憂心若下任總統選舉難產恐造成政壇大亂。

法新社報導，義大利國會進行第7輪投票，馬達雷拉贏得了將近400票。聯合執政的各黨表示，已經喬好要在下一輪投票讓他當選。

馬達雷拉在第8輪投票需要505票以上才能當選。投票將於當地時間下午4時30分進行。

義大利總統是一個儀式性職位，但在政治陷入危機時掌握巨大權力，可以解散國會、選出下任總理，還可以拒絕授權給脆弱的執政聯盟。

前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）近1年前就任義大利總理，多個月來一直被視為接任總統的最有力人選。

不過部分政黨認為，總理大位不能失去德拉吉這個人才。經過多輪投票無果後，許多專家認為，受歡迎又值得信賴的馬達雷拉是最適當人選。

極右的聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，「讓我們求馬達雷拉留下來吧，讓團隊成員保持不動，德拉吉繼續待在（總理辦公室）基吉宮（Palazzo Chigi）。」（譯者：戴雅真）1110129

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族