俄烏持續緊崩 英國將向北約增兵1倍

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（中央社基輔30日綜合外電報導）英國首相強生今天表示，英軍將把派赴北約的部隊、武器、艦艇和戰機數量翻倍。美國警告，克里姆林宮當局在俄烏邊境集結的部隊和裝備足以威脅烏克蘭全境。

法新社報導，強生（Boris Johnson）辦公室今天晚間表示，英國預計下週向北大西洋公約組織（NATO）提出增兵計畫，將讓目前在東歐約1150名英軍人數倍增，同時也會有「防禦武器」送往愛沙尼亞。

他說：「這套計畫會向克里姆林宮傳達明確訊息，即我們不會容忍他們破壞穩定之舉，面對俄國敵意時，我們也將始終與北約盟國站在一起。」

此外，基輔當局今天呼籲西方國家在與俄羅斯的會談中保持「戒慎與堅定」；美國總統拜登擔心俄國可能會下令入侵烏克蘭，已宣布在東歐部署一小批軍隊。

美國國防高層官員籲採進一步外交努力來避免「可怕」衝突之際，西方各國領袖也忙著透過聯繫俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來化解危機，同時矢言俄國一但派兵攻烏，將祭出空前制裁，藉以對俄國施壓。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天呼籲西方夥伴避免就俄國大規模集結軍力一事引發「恐慌」，蒲亭和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也對局勢降溫的必要性達成共識。

據馬克宏幕僚轉述，蒲亭在1個多小時的通話中說他「並無進犯（烏克蘭）計畫」。

華府方面，拜登則表示由於緊張局勢居高不下，他很快就會派一批為數不多的美軍鞏固北約東側。

美國目前在西歐大部分地區駐紮數以萬計的軍隊。

法國昨天表示計劃派出數百名官兵到北約東部盟國羅馬尼亞，作為馬克宏本月稍早首度宣揚軍事部署的一環。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110130