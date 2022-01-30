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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/138

烏克蘭僵局 俄將要求北約澄清是否履行安全承諾

2022/1/30 21:26（1/30 21:38 更新）
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指出，俄國將要求北大西洋公約組織（NATO）澄清是否有意履行關鍵安全承諾。

俄羅斯已以北約向東擴張為由，向華府及北約提出安全要求，包括保證北約不會接納新成員，尤其是烏克蘭，以及美國不會在前蘇聯國家建立新軍事基地。莫斯科當局已表示，北約日前對其要求所作的回應不夠。

拉夫羅夫在俄國國營電視台上指稱：「我們今天將透過外交部，對我們在北約及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的同仁提出官方要求，促請他們解釋打算如何履行承諾，不在犧牲他國安全的情況下強化自身防禦。」

拉夫羅夫提及：「如果他們不打算這樣做，那麼他們應該解釋為什麼。這將是決定我們未來提案的關鍵問題，我們將對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）報告這些提案。」

在美俄持續為烏克蘭議題陷入嚴重分歧之際，拉夫羅夫今天也表示，俄國希望與華府建立「互相尊重」的關係。

拉夫羅夫告訴俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）：「我們希望與美國間建立良好、平等、互相尊重的關係，像是與世界各國的那種關係。」

拉夫羅夫還說：「我們從痛苦經驗中汲取教訓，不希望停留在自身安全日日受到侵犯的處境。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110130

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