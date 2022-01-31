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北愛血腥星期日50年 罹難者家屬追思討公道

2022/1/31 11:10
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（中央社倫敦德利30日綜合外電報導）50年前，北愛爾蘭發生「血腥星期日」（Bloody Sunday）事件，群眾示威爭民權時，13人遭英國士兵槍殺。罹難者家屬今天出席儀式紀念現代英國史上最黑暗的一天，爭討公道。

灰濛濛的天色下，罹難者家屬與數百名支持者現身北愛城市倫敦德利（Londonderry）的紀念儀式，在愛爾蘭長笛樂聲中，聽著當年罹難者的姓名逐一被唸出。

今天稍早，許多人重新走了一趟1972年1月30日當天平和進行、卻以血腥屠殺告終的遊行路線。

由演員阿德里安鄧巴（Adrian Dunbar）主持的紀念儀式充滿音樂與詩歌，包括合唱美國民權運動的國歌「我們一定會勝利」（We Shall Overcome）。

麥金尼（Michael McKinney）的哥哥威廉（William）在當天遇害，他表示，英國政府「害怕」起訴當年開槍的士兵，因為擔心審判會揭發事實。

但麥金尼演說時強調：「我們不會離開，我們不會沉默，我們一定會勝利。」

今天遊行隊伍由14名拿著白玫瑰的孩童領隊，象徵當年在事件過後數月辭世的第14名中槍者，儘管官方調查說，此人的死和槍傷無關。

較年長的罹難者家屬則捧著當年遭英國特種傘兵團（Parachute Regiment）槍殺的親人照片，跟在隊伍後頭。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110131

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