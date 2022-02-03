艾爾段訪烏克蘭 料簽自貿協定評估烏俄危機

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（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其總統艾爾段今天訪問烏克蘭首都基輔，可望簽署自由貿易協定加強雙邊關係，也會共同評估烏克蘭、俄羅斯緊張情勢。安卡拉已多次表達有意居間斡旋此一危機。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將主持兩國部會首長和高階官員共同參與的第10次土耳其—烏克蘭高級戰略合作委員會會議。

俄羅斯兼併克里米亞半島後，近來又在烏克蘭邊界集結近10萬大軍，戰事有一觸即發態勢，各國密切關注情勢演變。

艾爾段1日在黑海地區特拉布松（Trabzon）的活動中強調，土耳其希望兩個鄰國間的問題得以解決。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，他表示：「我們從不希望俄羅斯、烏克蘭開戰，這對區域而言不是好的進展。」他說，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其「絕不接受這種戰爭」，期盼僵局能夠和平化解。

土耳其和烏、俄關係友好。艾爾段提到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於未來一段時間到訪土耳其。他曾表示，安卡拉準備好斡旋基輔、莫斯科緊張，願意在澤倫斯基、蒲亭同意會商化解問題時擔任東道主。

克里姆林宮1月27日表示，蒲亭將於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和兩國領導人工作安排允許下訪問土耳其。土耳其外長卡夫索格魯（Mevut Cavusoglu）表示，蒲亭將於結束北京冬季奧運會行程返國後宣布何時訪土耳其。

北約成員國土耳其與俄羅斯關係友好，俄羅斯正為土耳其興建首座核電廠。艾爾段說，雙方正就興建第2座核電廠進行商討，「核能和天然氣是兩國重要連結。對我而言，這是外交政策最重要元素」。

艾爾段今天訪問基輔，雙方可望簽署自由貿易協定，擴展經濟連結。澤倫斯基1日曾表示：「我們準備傳達強烈經濟訊息，於這兩天內與土耳其簽署自由貿易協定。兩國的小組正在作業，相信我們會在方方面面達成一致。」

與此同時，艾爾段的發言人、外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行電話會商。據白宮聲明，兩人商討「阻止俄羅斯進一步侵略烏克蘭」的承諾。

卡林據報告訴蘇利文，土耳其將會在艾爾段出訪基輔之前，提供解決烏克蘭危機的「各式支援」。（編輯：郭中翰）1110203