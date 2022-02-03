土耳其通膨48%創20年新高 糧食飆漲55%

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（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）由於能源價格走揚、土耳其總統艾爾段矢志追求低借貸成本，官方數據顯示，土耳其1月通貨膨帳率高達48.69%，創自2002年4月以來新高，其中糧食價格飆漲55.61%。

土耳其統計局（TurkStat）今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為48.69%、月增率為11.10%；構成CPI的主要項目群中，「交通」、「糧食與非酒精飲料」、「家俱和家用設備」、「旅館、餐酒館和餐廳」1月分別年增68.89%、55.61%、54.53%、50.40%最高。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）抨擊高借貸成本對企業造成挑戰、阻礙經濟增長。儘管通膨飆升，在他的指示下，央行自去年9月起累計調降基準利率5個百分點，導致里拉匯價崩跌，推升進口品、燃料價格走升，進一步造成數波百物皆漲，使得這個擁有近8400萬人口的國家民眾購買力大幅下滑。

土耳其去年12月CPI年增率達36.08%。央行本月暫停寬鬆周期。

土耳其央行1月27日將今年全年通膨預測從11.8%大幅上修為23.2%；今年底糧食通膨率預測值從13.9%上修為24.2%。（編輯：高照芬）1110203