印尼疫情驟升 雅加達單日逾萬確診逼近去年高峰

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（中央社記者石秀娟雅加達3日專電）印尼COVID-19疫情延燒，今天新增的確診個案較昨天成長52%，超過2.7萬例，其中約1萬例在雅加達。印尼政府決定，雅加達等防疫措施第二級的地區可將到學校上課的人數減半。

印尼今天通報2萬7197例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，新增38人不治。目前全國有11萬5275人在治療或隔離中，疑似個案1萬8955例。

印尼這波因COVID-19變異株Omicron推升的疫情以雅加達最嚴重，今天新增1萬117例，是去年7月16日後的新高。印尼上波受Delta變異株影響的疫情高峰出現在去年7月中旬，雅加達去年7月12日有1萬4619例確診，是疫情爆發後的最高紀錄。

其他嚴重地區為西爪哇省，今天通報7308例確診，萬丹省（Banten）4312例，峇里島1501例，東爪哇有1394例，中爪哇610例，其餘地區約200例或以下。

印尼衛生部日前指出，依照其他國家的經驗，Omicron變異株造成的感染數是Delta變異株高峰時期的3至6倍，預估印尼這波疫情的高峰可能在2月底出現。

印尼教育及文化部今天指出，雅加達等防疫措施第二級的地區可決定不再要求學生百分之百到校上課，而將人數減半，以減少傳染的風險。（編輯：高照芬）1110203