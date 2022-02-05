鯨肉需求降賞鯨觀光夯 冰島2024年起禁商業捕鯨

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（中央社雷克雅維克4日綜合外電報導）全球少數仍允許商業捕鯨的國家之一冰島今天宣布，隨著鯨肉需求減少，計劃在2024年全面停止捕鯨。在全球旅遊業因疫情癱瘓前，冰島的賞鯨觀光頗為盛行。

法新社報導，儘管冰島有很大的捕鯨配額，但捕鯨業者幾乎沒有再出海到北大西洋捕鯨。

冰島主要的鯨肉出口市場是日本，但日本在2019年重啟中斷30年的商業捕鯨活動後，對冰島鯨肉的需求大幅下降。

其次是冰島擴大禁止捕撈的沿海海域，因此捕鯨業者必須到更遠的海域捕鯨，提高了捕撈成本。

左派綠色運動黨（Left Green Movement）的冰島漁業部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandis Svavarsdottir）在當地報紙投書說：「幾乎沒有證據顯示這項活動有任何經濟益處，因此也幾乎沒有理由批准在2024年後繼續捕鯨。」

儘管動物維權人士與環保人士的抨擊，以及擔心鯨魚肉可能有重金屬和毒素殘留，加上鯨肉市場萎縮，全球只剩下冰島、挪威和日本仍在商業捕鯨。

2019年至2023年，冰島每年捕鯨配額為209頭長鬚鯨與217頭小鬚鯨（鬚鯨科體型最小的物種之一），但這3年來只有1頭鯨魚被獵捕。長鬚鯨是僅次於藍鯨的地表第2大動物，被歸類為瀕臨絕種的動物。

過去3年，冰島有捕鯨執照的2大業者都暫停捕鯨活動，其中一家IP-Utgerd公司在2020年宣布永久收手。此外，外國對進口肉品的食安要求，往往比國內產品更嚴格，這使冰島出口鯨肉更困難。

再加上全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下實施社交距離，冰島的鯨肉加工廠無法正常運作。

冰島最後一次完整的捕鯨季是2018年，在這一季獵捕了146頭長鬚鯨和6頭小鬚鯨。

鯨肉在冰島已不再被視為佳餚，鯨魚反而成為蓬勃發展的生態旅遊業明星。在全球旅遊業因疫情癱瘓前，2019年有逾36萬名遊客搭船前往冰島外海的北大西洋海域，欣賞這些雄偉生物。

挪威近年也面臨與冰島類似的問題，捕鯨船持續減少，2021年只剩下14艘商業捕鯨船，獵捕到的575頭鯨魚不到配額一半。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110205