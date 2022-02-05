侵吞川普性醜聞豔星書款 美知名律師詐欺罪確立

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（中央社紐約4日綜合外電報導）曾代表成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）向當時是美國總統的川普興訟而名譟一時的律師艾維納提（Michael Avenatti），今天被判詐欺丹尼爾斯的罪名確立。

艾維納提被控侵吞原定要付給丹尼爾斯的書款近30萬美元（約新台幣835萬元），面臨最高22年的徒刑。他辯稱無罪。

本案在紐約曼哈頓聯邦法院歷經2週審理後，陪審團做出這項裁決。50歲的艾維納提這次自行辯護。

在洛杉磯執業的艾維納提同意7日向加州的法警報到。本案刑期預定將於5月24日宣判。

艾維納提誓言要上訴。「我對於陪審團做出的裁決十分失望。」

這是艾維納提兩年內在紐約曼哈頓聯邦法院二度遭定罪。美國聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說：「艾維納提非但未以客戶最高利益為原則提供建議，反而利用其法律學位當成盜竊的執照。」

檢方請出明星證人丹尼爾斯作證。她說，她在2018年和2019年初詢問她的回憶錄「和盤托出」（Full Disclosure，暫譯）預付款29萬7500美元為何遲遲未付時，艾維納提讓她以為出版商沒有撥款給她。

她說，她後來才知道艾維納提瞞著她，將錢弄進他控制的帳戶。

丹尼爾斯說：「我覺得被背叛，還被當笨蛋耍。麥可（艾維納提）一直欺騙我，從我身上偷走東西。」

艾維納提試圖淡化這起爭議，稱這是起法律費用糾紛。他說，他和丹尼爾斯的合約，賦予他權利擁有她出書和上媒體所得的合理比例。42歲的丹尼爾斯本名柯立福（Stephanie Clifford）。

艾維納提沒有提供任何證人，也未作證替自己辯護。在陪審團做出裁決後，媒體問他是否後悔自行辯護時，他說：「不會，絲毫不後悔。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110205