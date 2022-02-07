德國會議員組團訪立陶宛 指歐盟不能被分化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林6日專電）立陶宛允許「台灣代表處」設立後遭中國報復。德國朝野各黨負責外交的國會議員特地組團訪問立陶宛，表達支持之意，強調歐洲聯盟（EU）不能被分化。

隸屬聯合政府的社會民主黨（SPD）黨團外交發言人施密德（Nils Schmid）、自由民主黨（FDP）外交委員會成員雷希特（Ulrich Lechte）、綠黨黨團外交發言人崔汀（Jürgen Trittin）及在野黨基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）外交發言人哈特（Jürgen Hardt）3日至5日造訪立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），會晤外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）和多位國會議員。

訪團在出發前表示，在國會前4大黨團負責外交政策的議員利用這次訪問向立陶宛的政府、國會和人民表示支持，這個歐盟的夥伴正面臨來自中國的政治壓力和極端的經濟脅迫。

這幾位國會議員在聲明中強調歐盟不能被分化，並堅決反對中國對歐洲單一市場的攻擊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年底訪台參加開放國會論壇的立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在會晤德國議員訪團後表示，雙方都認為中國應該開始醒悟歐洲的「一個歐洲政策」，即歐洲國家團結一致。

歐盟認定中國對立陶宛的「歧視性貿易」措施已影響整個歐盟的供應鏈，1月底在世界貿易組織（WTO）對中國提訴，讓立陶宛與中國的雙邊衝突擴大到整個歐盟與中國的貿易爭端。（編輯：郭中翰）1110207