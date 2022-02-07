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印尼交通部澄清：旅客可自雅加達入境

2022/2/7 19:42（2/7 20:11 更新）
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印尼交通部7日澄清，旅客仍可從雅加達機場入境。圖為雅加達國際機場。（中央社檔案照片）
印尼交通部7日澄清，旅客仍可從雅加達機場入境。圖為雅加達國際機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者石秀娟雅加達7日專電）印尼交通部今天發布新聞稿澄清，旅客可自雅加達機場入境。這是因為有外媒報導，印尼為減緩COVID-19變異株Omicron造成疫情快速擴散，暫時禁止外籍旅客從雅加達機場入境。

印尼交通部下午3時30分的新聞稿指出，為了澄清媒體報導，須特別說明，外籍旅客和出國度假的印尼旅客可自雅加達、峇里島以及廖內群島省的機場入境。

印尼交通部6日發布一個關於入境限制的規定，其中提到，外籍旅客和出國度假的印尼旅客返回印尼的入境點有峇里島以及廖內群島省的機場。

交通部今天的新聞稿指出，這段文字被誤以為只能從峇里島和廖內群島省入境，其實應該是「也可從峇里島和廖內群島省入境」；也就是，仍然可以從雅加達入境。

交通部指出，外籍旅客依規定取得簽證者可入境，入境必須符合相關規定，包括出示起飛前2週完整接種疫苗的證明，以及起飛前2天內檢測的陰性核酸篩檢（PCR）證明等；未完整接種疫苗者如符合特定條件，可在隔離時接種疫苗。

路透社下午1時20分報導，印尼交通部6日指出，印尼已暫時禁止外籍旅客從雅加達機場入境，新規範適用於外籍觀光客和出國度假的印尼籍旅客。

路透指出，來自國外的旅客仍可從峇里島機場及廖內群島省（Riau Islands）的巴淡島（Batam）和丹絨檳榔（Tanjung Pinang）的機場入境。（編輯：馮昭）1110207

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