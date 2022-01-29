印尼新增確診逾萬例 Omicron亞變種BA.2現蹤

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（中央社記者石秀娟雅加達29日專電）印尼今天新增逾萬例COVID-19確診個案，是去年9月初之後的新高。印尼也已有受COVID-19變異株Omicron亞變種BA.2感染的少數個案。官員指印尼的疫情控制較其他亞洲國家好。

印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自年初升溫，今天新增17人不治，新增1萬1588例確診，約是1月中的10倍。疫情集中在雅加達，今天新增5765例，是去年7月28日以來的新高。全國治療或隔離的患者超過5.2萬人，疑似患者約1.1萬人。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）昨天說，印尼也已出現Omicron的亞變種BA.2，因無法以檢測不到S基因靶標（SGTF）的核酸篩檢方式驗出，也被稱為是隱形的Omicron，約有10個個案，目前尚無研究顯示BA.2的傳染力更強。

印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）今天稍早說，與印度、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國相比，印尼將這波疫情控制得最好，可歸因印尼在各地都有限制群聚活動的規定，疫苗接種率高，以及遠距醫療服務減少了確診者散播病毒風險。

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席蒂指出，根據「用數據看世界」（Our World in Data）網站至26日的統計，菲律賓每百萬人有233.71人確診，印度則是220.71人，馬來西亞為121.19人，泰國110.20人，印尼則是每百萬人有13.27人確診，遠低於這些國家。

雅加達疫情升溫，病床使用率也達到54%。印尼總統佐科威（Joko Widodo）指出，無症狀確診者應在家自我隔離5天，避免外出傳播病毒，輕症患者則建議使用遠距醫療或在衛生所治療，將醫院的醫療資源保留給中、重者。（編輯：黃自強）1110129