新加坡航展15日登場 軍機民航機飛行表演受矚

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）新加坡航空展下週登場，新加坡、美國、印度及印尼將派出戰機表演飛行特技；航太業兩大巨擘空中巴士、波音公司也將派出客機參與飛行表演。

新加坡航空展（Singapore Airshow）將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。根據主辦單位網站資訊，航空展除了有飛行特技表演，還有靜態展示，展出多款民用機及美軍F-35A戰機等軍機。

航空展期間預計每天有飛行表演。在軍機表演方面，印度空軍將派出本土研製的「光輝」輕型戰鬥機進行單機表演；印尼木星飛行表演隊將派出KT-1B教練機進行特技表演。

美軍將派出F-35B匿蹤戰機及B-52轟炸機帶來飛行表演。「海峽時報」（The Straits Times）報導，地主國新加坡空軍將以一架F-16C戰機及2架AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技。

除此之外，空中巴士及波音將分別派出A350-1000、B777-9客機參與飛行表演。

靜態展示方面，空中巴士將展出A350-1000、A330neo等客機。其他參與廠商包括將展示商務噴射機的達梭航太（Dassault Aviation），以及貝爾德事隆公司（Bell Textron）將展示貝爾505（Bell 505）直升機。

另外，美國空軍將派出P-8海神式海上巡邏機、RQ-4全球鷹偵察機、F-35A戰機等機型參與靜態展示。

兩年一度的新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年活動規模較往年縮水。據規劃，這次主要以企業對企業方式進行，不對一般民眾開放。（編輯：馮昭）1110207