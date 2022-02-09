日本國會通過議案 不允許動武改變烏克蘭現狀

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（中央社東京9日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍導致情勢緊張，日本國會眾議院昨天通過議案「不允許憑藉武力改變現狀」，參議院今天接力通過此案，要日本政府與相關國家以外交維持區域安定。

日本放送協會（NHK）報導，今天在參議院院會中，包括執政聯盟自民黨與公民黨，在野黨立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨等，皆以多數贊成通過議案。

決議案指出，「烏克蘭國界附近的情勢因外國勢力的動向變得不安定，對持續緊張的情況感到深切憂慮，在此表達，與期盼國家與區域安定的烏克蘭國民同在。」

決議案也提到「無論是任何國家，絕對都不允許憑藉武力改變現狀」，要求日本政府與相關國家，應透過外交交涉途徑盡全力維持區域安定。

外務大臣林芳正對此表示，日本政府一貫支持烏克蘭主權與領土的一體性，要求相關國家透過對話緩和緊張關係與解決問題；順應國會決議，日本政府會與七大工業國集團（G7）為首的國際社會合作，進行適當的因應。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110209