俄烏戰雲密布 美國防部：俄羅斯持續在邊境增兵

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）五角大廈今天表示，俄羅斯持續在與烏克蘭接壤的邊境增兵，迄今已部署「超過10萬」大軍。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說：「過去24小時，我們持續看到俄國從其他地方調派額外兵力至與烏克蘭和白俄羅斯接壤的邊境。」

他說：「我們不打算提供具體數據，但這些數字不斷攀升。」

柯比表示：「我們認為他確實在邊境部署了超過10萬大軍。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

柯比說：「此外，他正持續增派兵力。我們也看到有跡象表明，更多營戰術群正在（前往烏俄邊境）途中。」

柯比還指出：「由此可見，他每天都在增加自己的選項，每天都在增派兵力，每天都在讓已經非常緊張的情勢更不穩定。」

「他可以透過調離這些部隊，並致力以外交途徑重新穩定局勢，這對他來說不是難事。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週會晤蒲亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），企圖透過外交途徑解決俄羅斯在俄烏邊境集結大軍引發的危機。白宮表示，美國總統拜登已聽取相關匯報。

法國和俄國官員會後相繼發表審慎樂觀的聲明，克里姆林宮（Kremlin）卻釋出雜亂的信號，並持續在俄烏海陸邊境增兵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名熟悉內情的美國官員說，白宮已批准五角大廈提出的一項計畫，讓近2000名駐紮波蘭的美軍在俄羅斯入侵時，協助可能試圖撤離烏克蘭的美國人。

這些官員強調，假如戰爭爆發，美軍目前無權進入烏克蘭，也沒計劃進行類似去年夏天在阿富汗展開的非戰鬥人員撤離行動。

他們說，目前的計畫是讓第82空降師（82nd Airborne Division）在波蘭靠近烏克蘭邊境處設立處理區和臨時避難所，讓逃離烏克蘭的美國人能在過境時尋求幫助。一名國防官員表示，目前還沒開始設立這些設施，但隨著更多美軍抵達波蘭，將著手進行相關計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110210