靠攏北約 芬蘭簽約買美國F-35匿蹤戰機

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（中央社赫爾辛基/華盛頓11日綜合外電報導）芬蘭與美國簽約購買F-35匿蹤戰機，凸顯在西方與俄羅斯高度緊張之際，芬蘭在軍事上選擇靠向北大西洋公約組織（NATO）。

路透社報導，與俄接壤、在冷戰期間奉行中立外交政策的芬蘭，今天宣布將採購64架美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機及配套武器系統，交易總額為94億美元。

非北約成員的芬蘭先前曾表示這批戰機要到2027年才能服役，但這項軍購反映芬蘭與北約不斷深化合作，國防軍用物資政策基礎轉為新設備要與北約相容。

芬蘭政府表示，去年12月最成向美採購戰機的決定，是提升國防長期計畫的一環，並非因應當前西方和俄羅斯在烏克蘭問題上的對抗。

芬蘭駐美大使郝塔拉（Mikko Hautala）發表聲明說：「這是我們長期的計劃，與當前局勢無關。」

俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境地區集結超過10萬大軍，西方認為有入侵的意圖，但俄羅斯堅決否認，直指北約東擴壓縮俄羅斯安全空間。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）上月表示，芬蘭目前沒有申請加入北約的計畫，但保留加入的權利。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110212