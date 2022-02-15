防疫壓力積累又缺人 雪梨數千護理師大罷工

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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲第一大城雪梨今天有數千名護理師離開崗位，上街抗議人力短缺與 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的壓力和限制。

法新社報導，數以千計護理師無視罷工禁令，身著工作服和外科口罩前往州議會遊行，聲稱情況已忍無可忍。

面對醫院床位與設備持續短缺，加上沒完沒了的疫情，成群結隊的護理師高聲表達憤怒。他們高舉標語牌，上頭寫著「護理師撐不住了」、「多些人手、少些壓力」、「光對我們說謝、口惠實不至」等，抨擊政治領導人無視護理人員困境。

兩年來，澳洲醫護人員一直在嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範下工作，在從事日常工作外還得因應前所未有的大規模疫苗接種計畫。

特別是近幾個月來，確診人數爆炸性增加，也造成愈來愈多醫護染疫或被迫隔離，醫護人力嚴重短缺。

新南威爾斯州護理師與助產士協會（New South Wales Nurses and Midwives' Association）說：「社區需要知道真相，目前人力不足，安全也不夠，已讓病患身處危險之中。」

新南威爾斯州衛生廳發表聲明雖感謝護理師「在疫情這兩年期間的工作不懈」，卻也說「目前新南威爾斯州公立醫院的護理師和助產士，多於過去任何時期」。

澳洲勞資關係法院（Industrial Relations Commission court）先前已下令禁止罷工，但遭工會拒絕，工會組織者表示正考慮是否擴大罷工。

在Omicron變異株推波助瀾下，澳洲每天新增數千例確診與數十人病故。全國2500萬人口迄今已累計250萬例染疫。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110215