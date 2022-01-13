澳洲Omicron疫情擴散速度超越英美南非

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（中央社記者丘德真雪梨13日專電）澳洲本來自詡為全球疫情防控的前段班成員；但隨著Omicron變異株入襲，澳洲在短短一個多月之內，已成為疫情擴散較嚴重的國家之一。

墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）網站今天報導，自從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澳洲持續採取封鎖邊境和封城等措施，一度居全球疫情防控的前段班；但自從去年底Omicron變異株入襲後，澳洲在短短一個多月之內突然下滑至後段班。

「前鋒太陽報」整理美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站公布全球疫情最新數據發現，澳洲平均每日新增確診人數已高達8萬7815例，每10萬人當中有346人染疫。

澳洲疫情擴散速度之快，目前占全球第13位，疫情擴散速度已超過美國、英國，以及首先出現Omicron病例的南非。

儘管澳洲疫情擴散嚴重，但澳洲的死亡比率較低。在澳洲，每10萬人當中有0.1人死於疫情。相較之下，每10萬人當中，英國0.36人、美國0.52人、南非0.29人死於疫情。

「前鋒太陽報」報導，由於很多發展中國家的篩檢比率較低，而且有些國家未公開準確數據，造成有關全球疫情的數據可能有偏差。另外，由於澳洲有人在使用快篩試劑檢測後，未向當局通報檢測結果；還有一些人可能因為不願排隊等候接受政府提供的免費核酸檢測（PCR），有關澳洲疫情的數據亦可能有偏差。

澳洲廣播公司（ABC）於2021年1月28日報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）針對當時全球各國防疫表現列出排名，澳洲的防疫成績為全球第8。當時防疫成績最佳的前三名分別是紐西蘭、越南和台灣。

ABC去年11月28日報導，澳洲新南威爾斯州（NSW）衛生廳證實，2021年11月27日有2名來自南非的COVID-19無症狀患者抵達雪梨，是澳洲首次出現的Omicron個案。（編輯：馮昭）1110113