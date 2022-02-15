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疫情10/300

日本累計確診破400萬例 增236例死亡創單日新高

2022/2/15 19:23（2/15 19:53 更新）
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日本15日增8.4萬人染疫，累計確診破400萬例。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）
日本15日增8.4萬人染疫，累計確診破400萬例。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，日本全境今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診8萬4221例，累計確診破400萬例，且12天就增加100萬例確診；另今天新增236例死亡創新高。

日本國內加上機場檢疫與郵輪等，今天累計確診達到407萬1290例，累計死亡2萬772例。

NHK報導指出，日本在2020年1月16日境內出現首例確診病例，2020年春季發布首次「緊急事態宣言」為第1波疫情，同年夏天發生第2波疫情、2020年底到2021年初以首都圈為主的第3波、去年3月起因Alpha變異株造成以關西地區為主的第4波，接著Delta變異株引發的第5波疫情中，在去年8月6日累計確診達100萬例。

今年起Omicron變異株持續擴大，並以前所未有速度傳播，累計確診病例數在今年1月20日達到200萬例，約2週後的2月3日達300萬例，緊接著在今天超過400萬例；從300萬例累積到400萬例僅花了短短12天。

第6波疫情至今死亡病例約為2400例，致死率約為0.1%，雖然致死率比前5波都來的低，但因確診病例數比前5波都大幅增加，死亡人數也增加許多。

由於重症與死亡病例數的高峰會比確診病例數高峰晚約2週，預料今後死亡病例將再增加，致死率可能也會再增高。

此外，東京都今天新增確診1萬5525例，連續7天比上週同一天減少，不過新增死亡16例創下新高。

大阪府新增確診1萬2597例、死亡42例。

另有多地新增確診病例數創新高，包括愛知縣新增6662例、岐阜縣1234例、櫪木縣1107例等。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110215

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