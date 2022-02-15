俄國會表決通過 要求蒲亭承認烏東分離地區獨立

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）正當俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍、引發與西方間關係緊繃之際，俄國國會今天表決通過，要求總統蒲亭承認烏克蘭東部由親俄分離主義勢力控制的地區獨立。

俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）透過傳訊軟體Telegram表示，議員已決定請求蒲亭承認烏克蘭東部2個分離地區是「有主權且獨立的國家」。

沃洛金說，「基輔目前並未遵守明斯克協議（Minsk agreements）」，也就是西方斡旋達成的和平協議；「住在頓巴斯（Donbass）的我國公民和同胞需要協助和支持」。頓巴斯指的是烏東地區。

法新社報導，烏克蘭部隊持續在東部地區和叛亂勢力對戰，自2014年以來，這場衝突已造成1萬4000多人死亡。俄羅斯累計也已核發數十萬本護照給烏克蘭分離主義分子控制地區的居民。

若承認烏克蘭分離主義者控持地區是獨立國家，將會違反西方支持的和平協議。

俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在國會表決前發言時，並未透露克里姆林宮是否會支持這項行動。他表示：「我無法回答這個問題。關於這件事尚未做出正式決定，也並無正式討論。」

不過培斯科夫也說：「民意代表反映人民的意見。我們對此抱持理解。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則在俄羅斯國會表決前警告，若莫斯科採取行動承認烏東反叛地區獨立，「俄羅斯將在事實上和法律上退出明斯克協議，伴隨的後果自負」。

他還說：「我們已將這樣的立場提醒我們的夥伴。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110215