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日皇姪子悠仁金榜題名 4月進筑波大學附屬高中

2022/2/16 18:11
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本掌管皇室事務的宮內廳今天表示，日皇德仁姪子、秋篠宮家長男悠仁考上國立筑波大學附屬高中。他成了二戰後誕生於日本皇室、就讀學習院以外高中的第一位皇族。

筑波大學附屬高中是東京都內名列前茅的高中，悠仁成了戰後有皇位繼承權的皇族首度進這所高中就讀者。

日本TBS電視台報導，宮內廳今天表示，15歲的悠仁考上國立筑波大學附屬高中，4月將入學就讀。

悠仁於本月13日接受筑波大學附屬高中的學力測驗，今天學測放榜。

宮內廳表示，悠仁目前就讀御茶水女子大學附屬中學，被列入學業成績最優秀組，因此獲得推薦，利用「合作校升學制度」，接受筑波大學附屬高中的學測。

據報導，悠仁聽了筑波大學附屬高中畢業生談在校生活情況後，決定將這所高中列為升學的第一志願。如今成為戰後誕生於日本皇室的皇族在學習院以外高中就讀的第一人。

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悠仁的伯父是日皇德仁，父親是皇嗣秋篠宮文仁親王，悠仁的皇位繼承順位僅次於父親，位居第二。他2010年4月就讀御茶水女子大學附屬幼稚園後，就讀這所大學附屬小學、中學，目前是國生3年級。

學習院源於江戶時代後期1847年設於京都御所的學習所；明治時代初期、1877年作為皇族、華族的教育機關，重新開校；二戰後，作為新制大學，學習院大學成立於1949年。學校法人學習院經營的系列學校各自獨立，非附屬性質，有學習院幼稚園、學習院初等科、學習院中．高等科。（編輯：馮昭）1110216

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