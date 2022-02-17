科威特女兵可作戰不准帶槍 挨轟歧視謬論

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（中央社科威特市17日綜合外電報導）科威特軍方雖准許女性擔任戰鬥角色，但禁止攜帶武器，點燃科威特女性怒火，表示「戰死沙場不分男女」。

法新社報導，科威特國防部去年10月准許女兵入伍，卻有若干條件引發爭議，像是入伍必須取得男性監護人同意以及配戴頭巾，讓女權運動人士批評是「進一步、退兩步」。

科威特通常被視為波斯灣最開放的國家，但這種規定在當地網路引發反彈。

科威特足球協會（Kuwait Football Association）女子委員會成員、同時也是體育老師的卡希蒂（Ghadeer al-Khashti）表示：「我不懂為什麼從軍有這些限制。科威特女性從事各行各業，包括擔任警職。」

她說，1990年，伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）入侵、占領科威特達7個月、直至遭美軍為首的國際聯軍趕走，她的母親在那段期間曾協助反抗運動。

卡希蒂說：「伊拉克入侵期間，我母親曾在她的罩袍下藏武器，偷偷運送給科威特反抗組織的成員，而我父親鼓勵她這樣做。」「我不知道他們是根據什麼，認為女性是這般軟弱。」

科威特國防部去年10月決定准許女性擔任戰鬥角色，但國防部長遭保守派議員阿茲米（Hamdan al-Azmi）質詢後，下達這些限制。

阿茲米主張，擔任戰鬥角色「不合乎女子天性」。

科威特大學（Kuwait University）英語教授哈蒂柏（ Ibtihal al-Khatib）說，這場辯論已經轉向不理性。

她告訴法新社：「軍隊需要在沒有歧視的情況下整合男女。子彈不會挑性別，戰死沙場不分男女。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110217