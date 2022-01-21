印度學校禁穆斯林女學生戴頭巾 掀宗教歧視爭議

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度一所學校因禁止穆斯林女學生戴傳統頭巾上學而引發爭議。當地教育官員今天回應，即使是印度教徒也一樣不得披袈裟上學，制服規定並無歧視之意。

印度南部卡納塔卡省（Karnataka）烏杜畢市（Udupi）一所公立高中，年初開學時因要求5名穆斯林女學生遵守制服政策，禁止戴頭巾上學而引起媒體關注。

校方昨天召開家長會議討論制服政策，但未取得明確結果。今日印度報（India Today）報導，這5名女學生手持標語站在校門口抗議。

一名12年級女學生指出，戴頭巾是基本權利，但校方不理會她們的立場，堅持不准她們進教室，「老師只因為我們想戴頭巾就趕我們出來，我們要討公道」。

今日印度報引述校方人員說，爭議是由少數人挑起，並非大多數學生的意見，穆斯林頭巾一開始就不是學校制服的一部分，校方已將爭議提報教育單位，現正等候回應。

卡納塔卡省初等暨中等教育廳長納格斯（BC Nagesh）則回應，這所高中的制服從1985年開始就已存在，過去從未出現過爭議，認為抗議的女學生是遭到煽動。

納格斯說：「制服可以創造認同感。事實上，學生也不得披袈裟上學。」

當地學生組織印度校園前線（Campus Front of India）成員曼納（Masood Manna）則在推特抨擊校方有宗教歧視。

曼納說，印度憲法並未禁止穆斯林女性戴頭巾，校方的作法只會破壞學生之間的和諧。

印度校園前線也曾於2016年為學校入學考試不允許考生戴圍巾進場，而發起抗議。

印度宗教多元，不同宗教之間的信徒時有碰撞。卡納塔卡省約有83%居民是印度教徒、12%是穆斯林，之前也曾發生信奉印度教的學生為反制穆斯林學生戴頭巾上課，而披起袈裟上學，讓校方十分頭痛。（編輯：陳惠珍）1110121