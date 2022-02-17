日相岸田兼顧經濟及防疫 逐步解除3個月鎖國

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天正式宣布，將從3月起開放外國留學生及商務人士新申請入境。日媒分析，堅持嚴格防疫的岸田在考量經濟界等人士意見及防疫後，做出逐步放寬邊境的決定。

日本政府從2021年11月30日起原則上禁止所有外國人新申請入境，至今已形同「鎖國」兩個多月；此禁令將持續到本月底止。

●日本邊境管制屬G7中最嚴格

日本電視台報導分析，岸田2021年11月決定採取原則上禁止所有外國人新申請入境的邊境管制措施，被視為「七大工業國集團（G7）國家中最嚴格的防疫對策」。

在這道禁令下，無法入境日本的不僅是觀光客，還包括留學生及商務人士。日本內閣官房長官松野博一今年2月15日在記者會上表示，事前已獲認定具居留資格、但無法入境日本的外國留學生人數，截至2021年底約有15萬人。

岸田身旁人士表示，岸田2021年從參與自民黨總裁（黨主席）選舉時起就說，「要經常假設最壞的情況進行因應」、「防疫政策是岸田政府最重要課題」。

回顧3個月前的狀況，這位人士說，如果假設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最糟的情況，就是Omicron變異株的傳染力與毒性超乎預期，且現有疫苗無法發揮保護力，並在全球擴大感染，「一旦這樣進行假設，很自然地就會做出禁止所有外國人入境的決定」。

在做出「鎖國」決定當晚，岸田曾跟身旁人士說，不能分次拿出一些對策逐漸緊縮，「要就一次全面禁止」。

包括讀賣新聞等日媒之後所做民調顯示，高達89%受訪者對岸田政府嚴控邊境給予正面評價。雖然對於以「超前部署」為訴求的岸田政府來說，執政之初已有好的開始，但相對來說也受到高支持率的束縛。

就在「鎖國」近一個月，大阪府2021年12月22日出現無海外旅遊史、感染源不明的社區傳播病例，也是日本首例後，日本全境陸續出現Omicron變異株感染病例。

日本政府一邊利用邊境管制爭取避免疫情在境內擴散的時間，一邊也基於Omicron變異株特性及海外疫情等情況進行判斷。

就在「鎖國」的一個月期限將屆，日本政府內部持續曾就延長或放寬管制進行檢討。事務部門認為，境內如果發生社區傳播擴散的話，邊境管制就沒有繼續的必要，因此向岸田提出建議放寬的方案。

只不過，岸田最後做出的決定是延長邊境管制措施。某位日本政府相關人士說，「首相非常在意民調，當初的決定得到很高的支持率，可能因此無法下定決心放寬」。

●經濟界及黨內人士呼籲解封

日本政府以「G7中最嚴格的防疫對策」自豪，但另一方面，日本經濟界相繼出現「希望盡早改善目前鎖國狀態」的聲音。

不只經濟界，前首相安倍晉三也在黨內派閥會議上說，有外國留學生無法到日本念書，「無法進行經濟交流的話，將直接面對日本在全球經濟處於落後的危險性」。

跟自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男也向岸田提出呼籲，希望在科學知識基礎上，檢討放寬讓留學生、文化藝術及體育相關人士入境等措施。

日本政府面對這些聲音，日前決定朝有條件放寬「非觀光客」的外國人新申請入境，單日入境人數也從現行的3500人提高到5000人的方向進行協調。

岸田身旁人士說，日本境內還有部分地方政府必須延長「防止蔓延等重點措施」，所以中央政府不可能一口氣就完全放寬邊境管制，必須逐步放寬。

日本全境共有47個都道府縣，目前有36都道府縣適用「防止蔓延等重點措施」，其中21道府縣實施期限將於2月20日屆滿。

日本政府已確定政策方針，包括關西3府縣、北海道等在內的16道府縣，及實施期限於2月27日屆滿的和歌山縣，將延長實施重點措施到3月6日。

至於沖繩、山形等5縣，將在2月20日期限屆滿後解除重點措施。

在境內疫情尚未平息，仍有部分地區不得不延長實施「防止蔓延等重點措施」之際，岸田選在此時放寬邊境看似有點矛盾，但面對經濟界呼聲及留學生權益等現實情況時，似乎也就讓岸田必須考量在兼顧防疫下，逐步放寬邊境管制。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110217