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疫情11/300

與病毒共存 英國擬撤銷COVID自我隔離法規

2022/2/20 16:07
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）辦公室今天表示，強生有意於下週展開計畫，解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染患者的自我隔離要求。

路透社報導，這一步會讓英國創歐洲主要國家先河，允許知道本身感染COVID-19的民眾自由上街採購、搭乘大眾運輸工具、上下班。而強生許多衛生顧問都認為，這麼做是具有風險的。

強生在聲明說：「COVID不會突然消失，我們必須學著與病毒共存，學著在不限制自由下保護自己。」

針對有報導稱，英國政府希望終結免費篩檢、縮減公衛研究，強生也將提供更多細節，說明英國將如何透過持續監控來防範未來的冠狀病毒變異株。

目前，公衛官員若下令，英格蘭民眾依法必須自我隔離至少5天；就算沒有特定命令，他們如果出現COVID-19症狀或篩檢呈陽性，也都被建議自我隔離。

解除COVID-19自我隔離的法律要求、改以自願性原則取代，英國COVID-19因應方式將與其他傳染病無異。

英國12歲以上人口約85%已接種至少兩劑COVID-19疫苗，2/3以及絕大部分的高風險族群已接種3劑。

英國確診28天內不治的累積死亡人數超過16萬，是僅次於俄羅斯的歐洲第二多。相對於人口規模，英國死亡率比歐洲聯盟平均高6%。

COVID-19防疫限制措施在強生的保守黨（Conservative Party）成員間十分不討喜，認為疫苗覆蓋率這麼高，防疫措施有違比例原則。

英國政府說，「以疫苗計畫為首的藥物干預，將持續會是我國的第一道防線。」政府說：「應持續留意公共衛生指導方針，一如流感等所有傳染性疾病一樣。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110220

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